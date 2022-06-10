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Общество10 июня 2022 7:03

МЧС Тульской области опровергли фейк о пожаре на тульском алюминиевом заводе

По информации ведомства, в регионе пожаров на подобных предприятиях не зарегистрировано
Источник:kp.ru
МЧС Тульской области опровергли фейк о пожаре на тульском алюминиевом заводе

МЧС Тульской области опровергли фейк о пожаре на тульском алюминиевом заводе

Фото: Алексей ФОКИН

В тульских группах в соцсетях распространяется фейк о пожаре, который якобы произошел на тульском алюминиевом заводе. Фейк подкрепляется видеозаписью грандиозного пожара в цехе с обрушением перекрытий и опор. На видео нигде нет опознавательных знаков, указывающих на принадлежность цеха какому-либо конкретному предприятию, равно как и на то, в какую дату произошел пожар. Информацию о происшествии также подхватили некоторые тульские СМИ.

Однако в пресс-службе МЧС по Тульской области опровергли информацию о том, что видео имеет отношение к тульскому заводу - по данным ведомства, пожаров на подобных предприятиях в регионе за последнее время не зарегистрировано.