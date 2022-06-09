В Туле на улице Епифанской перевернулся внедорожник Toyota Фото: соцсети

Как сообщили в соцсетях очевидцы, в Туле на улице Епифанской произошло ДТП с переверртышем: опрокинулся внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Также предположительно у аварии есть второй участник, иномарка, предположительно Chevrolet, стоящая на газоне - на видео заметно, что у машины оторван передний бампер.

На место происшествия выехали спасатели и машина скорой помощи, но по имеющимся данным ГИБДД, никто из людей не пострадал.

Причина ДТП выясняется.