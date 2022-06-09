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Происшествия9 июня 2022 14:58

В Туле на улице Епифанской перевернулся внедорожник Toyota

На месте работали спасатели и врачи скорой помощи
Источник:kp.ru
В Туле на улице Епифанской перевернулся внедорожник Toyota

В Туле на улице Епифанской перевернулся внедорожник Toyota

Фото: соцсети

Как сообщили в соцсетях очевидцы, в Туле на улице Епифанской произошло ДТП с переверртышем: опрокинулся внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Также предположительно у аварии есть второй участник, иномарка, предположительно Chevrolet, стоящая на газоне - на видео заметно, что у машины оторван передний бампер.

На место происшествия выехали спасатели и машина скорой помощи, но по имеющимся данным ГИБДД, никто из людей не пострадал.

Причина ДТП выясняется.

В Туле на улице Епифанской перевернулся внедорожник Toyota

В Туле на улице Епифанской перевернулся внедорожник Toyota

Фото: соцсети