10 июня в Туле обесточат несколько десятков домов и парк имени Белоусова Фото: Алексей ФОКИН

10 июня часть Тулы останется без электроснабжения из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники ресурсоснабжающих организаций проводят установку и замену оборудования. В связи с этим света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 17:00 - ул. Ушинского, 10, 10-а, 10-б, 12, 12-а, 12-б, 12-в, 12-д, 27-в, 29-а, 30-34; ул. Лобачевского, 82-а, 62-б;

с 09:00 до 16:00 - ЦПКиО им. Белоусова;

с 09:30 до 13:30 - ул. Карпинского, 44/ул. Кутузова, 60;

с 11:00 до 17:00 - п. Косая Гора: ул. Гагарина, 27, 29, 31; ул. М. Горького, 23, 27, 29, 42, 44, 46, 48.