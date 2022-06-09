Жителя Новомосковска Тульской области принудили пойти лечиться от туберкулеза Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске 35-летний местный житель получил у врачей диагноз "туберкулез" и был направлен на лечение. Однако вместо того, чтобы пройти лечение, он скрылся от медиков.

В результате сотрудникам тульского отделения Федеральной службы судебных приставов пришлось вмешаться и принудительно отправили больного туберкулезом мужчину на лечение: приставы Новомосковска вместе с медиками выяснили, где скрывался пациент. Теперь ему предстоит пройти лечение в Тульском областном противотуберкулезном диспансере №1.

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