Комаров бояться — без лета в Туле остаться Фото: Алексей ФОКИН

Многие жители региона заметили, что насекомые в целом в этом году гораздо активнее, нежели в предыдущие годы. И мух больше, и, конечно же, комаров. На участке по вечерам просто невозможно находиться, - сетуют дачники. Не слишком рады такому соседству и любители «тихой охоты» в лесах, сезон которой как раз вступил в активную фазу.

Чаще всего туляки жалуются на аллергические реакции после встреч с мелкими летающими кровососами - сильный зуд, отеки лица и век, а также расчесы, беспокойство и нарушение сна у маленьких детей.

Насколько аномально такое явление и с чем может быть связано? Эти вопросы мы адресовали специалистам кафедры биологии Тульского государственного педуниверситета.

- Основные причины, безусловно, связаны с погодой, - считают ученые. - Прошлое календарное лето закончилось аномальной жарой, вспомните тот август! Водоемы — места основного обитания комаров — прогрелись к сентябрю достаточно, чтобы на свет появилось дополнительное поколение насекомых. Зима тоже оказалась обильно-снежной, что не позволило промерзнуть грунту глубже 1,5 — 2 сантиметров и позволило выжить многим насекомым. Весна же длилась столько, сколько и положено. Результат — горы снега в тени, различных впадинах. А кровососущие очень любят эти места и всегда предпочитают талую воду.

Грозит ли резко увеличившаяся популяция так называемых комаров-звонцов тем, что летающих кровососов останется и впредь так много? Нет, - утверждают специалисты. Уже к концу июня ситуация должна нормализоваться — жизненный цикл их стабилен и достаточно краток.

Так что мириться с соседством назойливых насекомых осталось недолго. Пока же остается только защищаться от их укусов. Как это лучше делать, тулякам рассказывают специалисты Роспотребнадзора.

Репелленты в помощь

Итак, чтобы комары по вечерам не залетали в жилое помещение, двери и окна необходимо закрыть мелкой противомоскитной сеткой с размерами ячеек не более 0,8 мм. Использование марли менее удобно, поскольку ткань быстро забивается пылью и плохо пропускает воздух.

Для защиты от укусов комаров во время сна (особенно маленьких детей) можно использовать полог, края которого заправляют под матрац.

Для предотвращения укусов существуют специальные отпугивающие препараты – репелленты, которые выпускаются в виде кремов, гелей, эмульсий, аэрозолей, спреев. Однако стоит помнить, что не следует наносить репелленты на пораженные участки кожи с царапинами и ссадинами.

Также по возможности в период массовой активности комаров необходимо ограничить время пребывания на открытых территориях - лесах, полях, дачах, садах.

Как бороться на даче

Существует и ряд мер, который поможет снизить численность комаров на садово-дачных участках.

Следует знать, что размножение комаров происходит не только в поймах рек, обширных заболоченностях, торфяных карьерах, озёрах, прудах, но и в мелких водоемах, не имеющих хозяйственного значения, в лужах, траншеях, канавах, дуплах деревьев, а также, например, в емкостях для сбора воды на садово-огородных участках, в местах несанкционированных свалок, в битой посуде, консервных банках, баллонах.

Поэтому следует провести профилактические мероприятия, например, по устранению течи из водопровода, подающего воду для полива. Бочки, баки с водой на участке следует снабдить плотно закрывающимися крышками.

Родники, из которых члены кооператива набирают воду, тоже желательно оборудовать срубами и крышками.

Поможет также расчистка поверхности прудов и канав от растительности.

Выкурить? Без проблем!

Все знают, что комары «боятся» дыма. Это не совсем так, но истина в том есть, проверенная вековым народным опытом. В современном же мире можно воспользоваться более комфортными и эффективными способами.

Например, фумигаторами, принцип действия которых основан на медленном испарении инсектицида с нагретой поверхности. При этом в воздушную среду переходят высоколетучие действующие вещества, они-то и убивают надоедливых насекомых. Концентрация этих веществ ничтожна, поэтому люди и домашние животные не могут ими отравиться. Электрофумигаторы бывают пластинчатые и жидкостные, а также такие, куда можно и пластинку вставить, и пузырек с жидкостью ввинтить.

Кстати, одной пластинки хватает, как правило, на 10-12 часов, для более эффективного использования ее можно перевернуть. При использовании жидкостных электрофумигаторов наилучший результат достигается в том случае, если нагреватель включают за 30 минут до того, как лечь спать.

Открытые окна не влияют на биологическую активность прибора, но сильные сквозняки, а также расположение фумигатора слишком близко к окну снижают его эффективность.

Любителям же загородных фазенд с вечерним чаепитием на веранде можно порекомендовать для отпугивания комаров спираль, которую помещают на специальную подставку и поджигают. Спирали тлеют и при этом выделяют дым, убивающий и отпугивающий комаров. В условиях нынешнего июня тулякам можно посоветовать воспользоваться одновременно не одной штукой, а сразу несколькими.

Если спираль используется в закрытом помещении, необходимо проветрить его после того, как спираль прогорит. Защищать от комаров спирали способны на протяжении 8 часов.

Наконец, существуют и специальные аэрозоли. Их удобство в том, что достаточно обрызгать помещение на ночь. После обработки в комнату можно входить через четверть часа, предварительно проветрив ее. Перед распылением, естественно, необходимо накрыть всю посуду и продукты, чтобы предотвратить попадание на них токсичных веществ.

А что в народе?

Кстати, с комарами связаны и народные приметы. Есть даже день Лукерьи-Комарницы (26 мая). Говорили: «Если на Лукерью много комаров — готовь по ягоды коробов; если много мошек — готовь по грибы лукошек». Считалось, что если в период с этого дня до летнего солнцестояния убьешь комара, их прибавится дюжина, а если убьешь после этого времени — комариное племя на дюжину убавится.

А еще в народе считали, что этих насекомых весной приносит теплый ветер, а осенью холодный ветер уносит их на южные моря.