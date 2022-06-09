В Кимовске простились с погибшим при исполнении воинского долга Александром Ворониным Фото: материалы пресс-служб

В Кимовске Тульской области на Карачевском кладбище прошла церемония прощания с 26-летним Александром Ворониным — гвардии рядовым, старшим стрелком мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона 15-го гвардейского мотострелкового Шавлинский ордена Ленина, Краснознаменного полка.

В церемонии прощания приняли участие родные и близкие погибшего, его сослуживцы, а также глава администрации Евгений Захаров, военный комиссар комиссариата по городу Кимовск и Кимовскому району подполковник запаса Александр Митичкин.