Двух бывших сотрудников полиции в Туле осудили за мелкое взяточничество и превышение полномочий Фото: Алексей ФОКИН

В Туле суд признал двух бывших сотрудников полиции виновными в превышении должностных полномочий и мелком взяточничестве.

В суде установлено, что 29 сентября 2020 года двое сотрудников полиции нашли в квартире по улице Ложевой гражданку иностранного государства, находящуюся там незаконно. Вместо того, чтобы принять меры по закону, полицейские предложили нарушителям "выкупить" свое спокойствие за 5 тысяч рублей на счет знакомого правоохранителей. Переведя денежные средства, собственник квартиры спустя несколько дней сообщил об этом в полицию.

В результате суд приговорил одного подсудимого к 1 году лишения свободы в колонии-поселении со штрафом в размере 50 тысяч рублей, а второго - к штрафу в 50 тысяч рублей.

Также осужденные были лишены права в течение 3 лет занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления и в правоохранительных органах, связанные с исполнением функций представителя власти.

Приговор в законную силу не вступил.