В Узловой Тульской области на детской площадке ребенок заблудился в траве Фото: соцсети

В Узловой в Тульской области произошел необычный, трагикомический случай: ребенок потерялся на заросшей бурьяном детской площадке во дворе дома по улице Новой в квартале 5-я. Как сообщают очевидцы в соцсетях, взрослым пришлось всей улицей цепью прочесывать заросли травы, чтобы найти ребенка. К счастью, все обошлось.

В соцсетях жители пожаловались, что площадка заросла неимоверно, и на фото хорошо видны зарости крапивы и других трав вокруг лавочек и игрового оборудования.