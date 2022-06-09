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Общество9 июня 2022 11:05

В Узловой Тульской области на детской площадке ребенок заблудился в траве

Взрослым пришлось прочесывать заросшую бурьяном площадку, проходя цепью, чтобы найти ребенка
Источник:kp.ru
В Узловой Тульской области на детской площадке ребенок заблудился в траве

В Узловой Тульской области на детской площадке ребенок заблудился в траве

Фото: соцсети

В Узловой в Тульской области произошел необычный, трагикомический случай: ребенок потерялся на заросшей бурьяном детской площадке во дворе дома по улице Новой в квартале 5-я. Как сообщают очевидцы в соцсетях, взрослым пришлось всей улицей цепью прочесывать заросли травы, чтобы найти ребенка. К счастью, все обошлось.

В соцсетях жители пожаловались, что площадка заросла неимоверно, и на фото хорошо видны зарости крапивы и других трав вокруг лавочек и игрового оборудования.