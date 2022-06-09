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Происшествия9 июня 2022 10:01

В Тульской области несовершеннолетние девушка и парень опрокинулись на скутере

Девушку госпитализировали с травмами
Источник:kp.ru
В Тульской области несовершеннолетние девушка и парень опрокинулись на скутере

В Тульской области несовершеннолетние девушка и парень опрокинулись на скутере

Фото: материалы пресс-служб

8 июня в 13:45 на улице Гагарина в поселке Плеханово Ленинского района Тульской области в ДТП пострадали двое несовершеннолетних.

По предварительной информации, 16-летний молодой человек, не имеющий водительских прав, решил прокатить на не зарегистрированном в установленном порядке скутере Yamasaki Scorpion 50 девушку 17 лет. Скутер в результате опрокинулся.

В результате ДТП девушка была госпитализирована с различными травмами. В момент происшествия несовершеннолетние находились без защитной экипировки.