В Тульской области несовершеннолетние девушка и парень опрокинулись на скутере Фото: материалы пресс-служб

8 июня в 13:45 на улице Гагарина в поселке Плеханово Ленинского района Тульской области в ДТП пострадали двое несовершеннолетних.

По предварительной информации, 16-летний молодой человек, не имеющий водительских прав, решил прокатить на не зарегистрированном в установленном порядке скутере Yamasaki Scorpion 50 девушку 17 лет. Скутер в результате опрокинулся.

В результате ДТП девушка была госпитализирована с различными травмами. В момент происшествия несовершеннолетние находились без защитной экипировки.