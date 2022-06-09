В Тульской области житель Богородицка построил себе дом на территории усадьбы Бобринских (Фото delpos.ru)

Житель Богородицка Тульской области предстал перед судом по обвинению в нарушении требований закона об охране объектов культурного наследия и режима использования земель в границах территорий объектов культурного наследия.

Было установлено, что житель Богородицка возвел капитальное строение в границах защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Бобринских, 1776 года: дом, церковь, парк». Часть одноэтажного жилого дома, расположенного на улице Спортивной, попала за границу защитной зоны усадьбы.

В ходе заседания хозяин дома с доводами суда согласился. Постановлением судьи от 7 июня 2022 года он был признан виновным и оштрафован на 15 тысяч рублей.

Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.