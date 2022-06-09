В Баташевском саду в Туле на двух девочек напал педофил Фото: Алексей ФОКИН

8 июня, между 17:00 и 19:00 часами вечера в Туле на территории Баташевского сада к двум девочкам,12 и 14 лет, привязался неизвестный, предположительно, педофил. Об этом сообщили в соцсетях.

По имеющейся информации, девочки отдыхали около водопада, когда рядом с ними начал крутиться неизвестный мужчина узбекской национальности лет 30 на вид. как описывают его очевидцы - худой, гнилые зубы, короткая стрижка, был одет в синие темные джинсы, сверху спортивная олимпийка с красной полосой в районе шеи.

В какой-то момент девочки попытались скрыться от него, отойдя в кусты, якобы по надобности, и предполагаемый преступник отправился вслед за ними. Однако девочкам удалось дать отпор и убежать.

Нападавший ретировался, а очевидцы сообщили о происшествии в полицию. Сообщение о происшествии зарегистрировано в установленном законом порядке. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все детали случившегося.