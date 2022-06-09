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Происшествия9 июня 2022 8:41

В Донском Тульской области пьяный автомобилист въехал в гараж

молодой человек отказался от прохождения проверки на состояние опьянения
Источник:kp.ru
В Донском Тульской области пьяный автомобилист въехал в гараж

В Донском Тульской области пьяный автомобилист въехал в гараж

8 июня в 02:30 на улице Белинского в микрорайоне Подлесный города Донского в Тульской области произошло "пьяное" ДТП.

По предварительной информации, 27-летний молодой человек, не имеющий водительских прав, на автомобиле Chevrolet Niva врезался в металлический гараж.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, который был отпущен после оказания медицинской помощи. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.