В Донском Тульской области пьяный автомобилист въехал в гараж

8 июня в 02:30 на улице Белинского в микрорайоне Подлесный города Донского в Тульской области произошло "пьяное" ДТП.

По предварительной информации, 27-летний молодой человек, не имеющий водительских прав, на автомобиле Chevrolet Niva врезался в металлический гараж.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, который был отпущен после оказания медицинской помощи. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.