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Общество9 июня 2022 8:24

В Тульской области через реку Красивая Меча построят новый мост

Он будет установлен на 24 метра выше по течению, чем ныне существующий
Источник:kp.ru
В Тульской области через реку Красивая Меча построят новый мост

В Тульской области через реку Красивая Меча построят новый мост

Фото: Алексей ФОКИН

Вместо моста через реку Красивая Меча, стоящего на 78-м километре автодороги «Чернь — Медведки» в Каменском районе в Тульской области планируют построить новый 130-метровый мост, который будет на 24 метра выше по течению относительно существующего.

На участке протяженностью 1,3 км обустроят четыре примыкания, сопряжения моста с подходами и лестничные сходы. Кроме этого, в рамках реконструкции будут установлены регуляционные сооружения. Они обеспечат устойчивость и защиту от размывов для обочин и откосов. Также на мосту оборудуют освещение, барьерное ограждение и установят знаки.