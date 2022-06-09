В Тульской области через реку Красивая Меча построят новый мост Фото: Алексей ФОКИН

Вместо моста через реку Красивая Меча, стоящего на 78-м километре автодороги «Чернь — Медведки» в Каменском районе в Тульской области планируют построить новый 130-метровый мост, который будет на 24 метра выше по течению относительно существующего.

На участке протяженностью 1,3 км обустроят четыре примыкания, сопряжения моста с подходами и лестничные сходы. Кроме этого, в рамках реконструкции будут установлены регуляционные сооружения. Они обеспечат устойчивость и защиту от размывов для обочин и откосов. Также на мосту оборудуют освещение, барьерное ограждение и установят знаки.