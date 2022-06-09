Жительница Тульской области фиктивно вышла замуж за гражданина Узбекистана Фото: Алексей ФОКИН

В Узловском районе прокурорская проверка выявила нарушение семейного и миграционного законодательства: установлено, что в июне 2006 года гражданин Республики Узбекистан и гражданка Российской Федерации, живущая в Узловском районе, заключили брак. При этом супруги совместно не проживают, детей не имеют, общий бюджет и хозяйство не ведут, что указывает на фиктивность брака, заключенного без намерения создать семью.

Фиктивный брак позволил иностранцу получить разрешение на временное проживание и приобрести гражданство Российской Федерации.

По иску межрайонного прокурора суд признал брак между указанными гражданами недействительным со дня его заключения