В Туле обсудили сотрудничество с индонезийским городом Магеланг Фото: материалы пресс-служб

В Туле администрация города встретилась с делегации Посольства Республики Индонезии и представителями индонезийского города Магеланг: обсуждали сотрудничество в сфере культуры, туризма образования и экономики.

На встрече присутствовали первый заместитель главы администрации города Илья Беспалов, первый секретарь политического отдела Посольства Новиянти Нурмала, руководители профильных ведомств и представители ТулГУ.