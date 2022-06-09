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Общество9 июня 2022 6:45

В Туле обсудили сотрудничество с индонезийским городом Магеланг

Предполагается взаимодействие в сфере культуры, туризма образования и экономики
Источник:kp.ru
В Туле обсудили сотрудничество с индонезийским городом Магеланг

В Туле обсудили сотрудничество с индонезийским городом Магеланг

Фото: материалы пресс-служб

В Туле администрация города встретилась с делегации Посольства Республики Индонезии и представителями индонезийского города Магеланг: обсуждали сотрудничество в сфере культуры, туризма образования и экономики.

На встрече присутствовали первый заместитель главы администрации города Илья Беспалов, первый секретарь политического отдела Посольства Новиянти Нурмала, руководители профильных ведомств и представители ТулГУ.