Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июня 2022 14:46

Трое туляков получили государственные награды от Президента РФ Владимира Путина

Им была объявлена благодарность за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
Источник:kp.ru
Трое туляков получили государственные награды от Президента РФ Владимира Путина

Трое туляков получили государственные награды от Президента РФ Владимира Путина

Фото: Алексей ФОКИН

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Распоряжение о поощрении троих жителей Тульской области за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента Российской Федерации объявлена:

• Дементьевой Анастасии Олеговне, заместителю председателя Тульской городской Думы;

• Карташовой Марине Николаевне, главе Узловского района;

• Миляеву Дмитрию Вячеславовичу, главе администрации Тулы.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил награжденных.