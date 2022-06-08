Трое туляков получили государственные награды от Президента РФ Владимира Путина
Фото: Алексей ФОКИН
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Распоряжение о поощрении троих жителей Тульской области за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента Российской Федерации объявлена:
• Дементьевой Анастасии Олеговне, заместителю председателя Тульской городской Думы;
• Карташовой Марине Николаевне, главе Узловского района;
• Миляеву Дмитрию Вячеславовичу, главе администрации Тулы.
Губернатор Алексей Дюмин поздравил награжденных.