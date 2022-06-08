Десятки домов в Туле останутся без электричества из-за плановых работ 9 июня Фото: Арина ВОРОНЦОВА

9 июня часть Тулы останется без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проводят ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы. Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - пр-т Ленина, 53, 53-а; ул. Марата, 182, 184; ул. Баженова, 2; ул. Кирова, 165;

с 09:00 до 17:00 - ул. Гоголевская, 71;

с 09:30 до 11:00 - Мясново: ул. Н. Выселковая, 28-42 (чётн.), 31-43 (нечётн.); 4-й Клинской пр-зд, 1-14, 8-а, 12-а; 3-й Клинской пр-зд, 5, 9;

с 09:30 до 13:30 - ул. Демонстрации, 23, 25, 27, 27 к.1, 42, 42-а, 44-а, 44-б, 46-а, 137, 139, 141; ул. Первомайская, 3-а;

с 11:00 до 17:00 - ул. Литейная, 18, 20, 20-а, 22; ул. Сакко и Ванцетти, 21, 31, 39; ул. Луначарского, 27, 27-а, 31-а; ул. Демидовская, 52; ул. Токарева, 54-60 (чётн.), 66; пер. Володарского, 35; ул. Демидовская, 194-224 (чётн.), 227-247 (нечётн.); Бухоновский пер. 3, 5, 10-а, 10-б, 11, 11-а, 23, 8; пр-т Ленина, 29, 21, 25, 27, 27-а, 27-б, 27-в, 29, 31; ул. Костычева, 22-40 (чётн.);

с 11:30 до 16:00 - Мясново: 4-й проезд, 33, 35, 35-а, 35-б, 42, 44, 46, 48, 37, 41-а; 3-й проезд 31-43 (нечётн.), 38; ул. Кооперативная, 14-18 (чётн.), 16-а, 18-а, 18-в, 18-г, 18-д, 18-е, 18-ж, 9-а, 7-б, 7-13 (нечётн.); ул. Воздухофлотская 25, 27, 27-а, 27-б, 29, 29-а; ул. Рогова 25; 2-й пр-зд 25, 31.