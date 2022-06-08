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Общество8 июня 2022 14:03

В Туле оштрафовали компанию-подрядчика за недостроенные детские сады на 180 млн рублей

Компания ООО «Энерготеплострой-ХХI» не выполнила работы в срок и была внесена в реестр недобросовестных поставщиков
Источник:kp.ru
В Туле оштрафовали компанию-подрядчика за недостроенные детские сады на 180 млн рублей

В Туле оштрафовали компанию-подрядчика за недостроенные детские сады на 180 млн рублей

Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура Тулы провела проверку, которая выявила, что компания-подрядчик ООО «Энерготеплострой-ХХI», у которой был заключен контракт на строительство двух детских садов на общую сумму более 375 млн рублей, не выполнила работы в срок.

По инициативе заказчика договор был расторгнут в одностороннем порядке. Компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков, а по постановлению прокурора суд привлек юридическое лицо к административной ответственности за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, и оштрафовали на 180 млн рублей.

На данный момент заказчик готовится к новым закупочным процедурам, их исполнение находится на контроле городской прокуратуры.