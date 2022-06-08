9 июня в атриуме Тульского кремля откроется выставка «Петр I и новая промышленность» Фото: материалы пресс-служб

С 9 июня по 31 августа жителей и гостей Тульской области приглашают в путешествие по петровской промышленности: уже завтра в атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля откроется выставка «Петр I и новая промышленность», приуроченная к 350-летию со Дня рождения Петра Великого. Роль Петра I в становлении страны огромна. Его деятельность коснулась практически каждой сферы жизни, как политической, так и бытовой. Развитие промышленности в стране стало для царя одной из главных задач. За годы его правления произошли глобальные изменения в индустриальной отрасли российского государства.

В течение месяца в кремле будут экспонироваться портрет Петра I, юбилейные полковые знаки петровских полков (Преображенского, Смоленского, Нижегородского), памятные медали, монеты петровской эпохи, копия азбуки конца XVII века и другое. Также гости увидят авторские куклы из ткани и папье-маше петербургской художницы Галины Белеховой - Петра, гордо восседающего на коне в окружении своих верных гвардейцев Преображенского полка.