Со второго полугодия в Тульской области вырастет стоимость электроэнергии Фото: Алексей ФОКИН

На квитанциях, которые получили жители Тульской области за прошлый месяц, разместили напоминание о том, что с 1 июля одноставочный тариф для жителей городов составит 5 рублей и 4 копейки за 1 кВт/ч, для жителей сел и деревень — 3 рубля и 53 копейки за 1 кВт/ч.

Официально о повышении тарифов сообщили еще 15 декабря 2021 года. Соответствующий документ Комитета Тульской области по тарифам был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, летом тарифы ежегодно индексируются по всей стране.