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Общество8 июня 2022 12:58

Со второго полугодия в Тульской области вырастет стоимость электроэнергии

Официально о повышении тарифов было известно еще с 15 декабря 2021 года
Источник:kp.ru
Со второго полугодия в Тульской области вырастет стоимость электроэнергии

Со второго полугодия в Тульской области вырастет стоимость электроэнергии

Фото: Алексей ФОКИН

На квитанциях, которые получили жители Тульской области за прошлый месяц, разместили напоминание о том, что с 1 июля одноставочный тариф для жителей городов составит 5 рублей и 4 копейки за 1 кВт/ч, для жителей сел и деревень — 3 рубля и 53 копейки за 1 кВт/ч.

Официально о повышении тарифов сообщили еще 15 декабря 2021 года. Соответствующий документ Комитета Тульской области по тарифам был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, летом тарифы ежегодно индексируются по всей стране.