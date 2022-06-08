В Туле на перекрестке улиц Кропоткина и Грибоедова образовался двухметровой глубины провал с водой Фото: соцсети

Провал глубиной около двух метров, заполненный водой, образовался в Туле на на перекрестке улицы Грибоедова с улицей Кропоткина. Примерно неделю назад там провалился грунт, яма быстро заполнилась водой. По некоторым данным, водоем появился после работ по устранению провала грунта на проезжей части 2 июня, когда выявили утечку холодной воды в районе жилого дома № 2 по улице Грибоедова.

Отмечается, что до недавнего времени этим провалом никто толком не занимался, только обнесли его заграждениями. Аварийно-восстановительные работы планируют выполнить до 9 июня.

Стоит отметить, что место это уже известное - весной здесь в «зыбучие пески» провалился автокран, а следом застрял и второй, при попытке его вызволить.