В Туле суд заключил под стражу второго подозреваемого в убийстве бизнесмена Фото: материалы пресс-служб

32-летний гражданин Республики Таджикистан, обвиняемый в совершении четырех особо тяжких преступлений, был заключен под стражу, поскольку он - гражданин иностранного государства, не имеющий на территории РФ регистрации и постоянного места жительства, а потому может скрыться от органов предварительного расследования и продолжить совершать преступления. Кроме того, он знает, где живет потерпевшая, и, находясь на свободе, может надавить на нее, чтобы женщина отказалась от показаний либо изменила их.

Поэтому 8 июня, Советский районный суд Тулы заключил под стражу второго фигуранта уголовного дела, по первому решение было принято накануне.

Напомним, в ночь с 4 на 5 июня в Тульской области двое граждан Республики Таджикистан убили 53-летнего предпринимателя, избили его 47-летнюю супругу, после чего связали женщину и бросили ее в бассейн около дома, а также забрали 2 миллиона рублей, 5 000 долларов США, 5 000 евро, мобильный телефон, планшетный компьютер и украшения. Общий ущерб составил около 3 000 000 рублей.

Утром 5 июня около 10:00 полиция совместно с ФСБ задержала 18-летнего подозреваемого в аэропорту «Жуковский», а второго, 32-летнего подозреваемого - в 12:25 на 651 км дороги М-11 «Нева» в Ленинградской области.