Холеры в Тульской области нет уже три десятилетия Фото: Алексей ФОКИН

«Комсомолка» направила запрос в Роспотребнадзор и получила официальный ответ. Согласно документу, «Эпидемиологическая обстановка по холере в Тульской области благополучная, последние случаи заболевания этой инфекцией зарегистрированы в 1981 году... На территории Тульской области <...> организован мониторинг за циркуляцией холерных вибрионов в объектах внешней среды, в том числе в местах рекреационного водопользования и местах сброса хозяйственно-бытовых сточных вод.

За последние 30 лет при ежегодном исследовании более 300 проб воды из поверхностных водоемов Тульской области патогенных холерных вибрионов не обнаружено.

Кроме этого, для повышения готовности медицинских организаций к проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на случай выявления холеры, управлением совместно с министерством здравоохранения Тульской области ежегодно проводятся семинары и тактико-тренировочные учения с отработкой алгоритма первичных противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного холерой».