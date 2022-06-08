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Общество8 июня 2022 10:20

Юных жителей Тульской области приглашают на «Киномарафон»

Акция пройдет в 18 муниципальных кинотеатрах с 9 по 23 июня
Источник:kp.ru
Юных жителей Тульской области приглашают на «Киномарафон»

Юных жителей Тульской области приглашают на «Киномарафон»

Фото: материалы пресс-служб

В 18 муниципальных кинотеатрах Тульской области с 9 по 23 июня пройдет очередной этап региональной акции «Киномарафон», в рамках которой детям из отдаленных населенных пунктов Тульской области, а также детям из малоимущих и многодетных семей покажут фильмы отечественного производства.

С начала года на бесплатных киносеансах российское кино уже посмотрели около 6000 юных жителей региона. Теперь мальчишек и девчонок пригласят на фильмы «Чипполино» и «Маленький воин».