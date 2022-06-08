В Тульской области мужчину, до смерти избившего собутыльника, осудили на 9,5 лет "строгача" Фото: Алексей ФОКИН

30-летний житель Тульской области был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

В суде установлено, что житель поселка Ломинцевский, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и кражу, 16 мая 2021 года выпивал в компании знакомых, и в какой-то момент на почве личной неприязни напал и избил одного из компаньонов ногами и руками по голове и телу. После 56-летний потерпевший остался в квартире, где его избили, куда только 30 мая 2021 года для оказания медицинской помощи вызвали "скорую помощь". От полученных повреждений мужчина скончался в больнице на следующий день.

Суд приговорил мужчину к 9,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.