В Туле в библиотеках и досуговых центрах появилась развивающая игру «Россия в деталях» Фото: материалы пресс-служб

В преддверии Дня России в Городском концертном зале прошла презентация интерактивной развивающей игры «Россия в деталях», которую разработали и воплотили в жизнь туляки из компании Центр «Витязь». Они также обучили правилам игры представителей городских учреждений культуры – библиотечной системы, тульского историко-архитектурного музея и культурно-досуговой системы. Десять экземпляров игры передали в дар.

Комплект игры рассчитан на многоразовое использование и содержит все необходимые материалы и реквизит для игры как в небольшой компании, так и на мероприятиях до 30 человек. На специально разработанном для игры портале размещена постоянно пополняемая библиотека викторин.

Теперь «Россия в деталях» будет доступна и в учреждениях культуры города. В летнее время планируются игры с участием выездных бригад учреждений культуры в летних оздоровительных лагерях и в рамках проекта «Каникулы в городе».