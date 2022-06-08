В Тульском Экзотариуме появился на свет 21 змееныш островной куфии Фото: материалы пресс-служб

В тульском Экзотариуме, благодаря профессионализму герпетологов, удалось размножить островную куфию - на свет появился 21 детеныш.

В Тульском Экзотариуме появился на свет 21 змееныш островной куфии Фото: материалы пресс-служб

Этот невероятно красивый и ядовитый вид змей в природе можно встретить только в Индонезии и на острове Тимор, где она предпочитает жить на высоте от 900 метров над уровнем моря, укрываясь в густых зарослях. Предпочитает ночной образ жизни. Основу рациона составляют мелкие грызуны, птицы и лягушки.

Максимальные размеры самцов – 70 см, самок – 90 см. Основной фоновый окрас большинства представителей этого вида травянисто-зеленый, благодаря чему их очень трудно заметить среди растительности, но также в некоторых природных популяциях встречаются еще две цветовые морфы: желтая и серо-голубая. Желтые куфии встречаются на острове Ветар, а серо-голубые – на острове Комодо.

В Тульском Экзотариуме появился на свет 21 змееныш островной куфии Фото: материалы пресс-служб

Хотя змея ядовита, укус куфии, как правило, для человека не смертелен. Однако в некоторых случаях могут развиваться тяжелые некрозы, приводящие к потере конечностей. Яд вызывает нарушение свертываемости крови. Змея кусает лишь в том случае, когда ей причиняют боль или сильно беспокоят. Эти змеи относятся к подсемейству ямкоголовых, так как имеют особый парный орган чувств, имеющий вид лицевых ямок, расположенных между ноздрями и глазом, и дающий им способность термолокации (ориентации по температуре). Установлено, что термолокатор ямкоголовой змеи улавливает различия в температуре даже меньше 0,2°.

Взрослую островную куфию можно увидеть в старом здании Экзотариума, на Октябрьской, 26.