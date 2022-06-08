«Ростелеком» обеспечил телеком-инфраструктурой новый стоматологический центр в Туле

«Ростелеком» обеспечил современной телекоммуникационной инфраструктурой стоматологический центр Smile Spa, открывшийся в начале июня в Туле на ул. Лейтейзена, 78. Специалисты провайдера организовали оптические каналы передачи данных на скорости до 100 Мбит/с и подключили услуги виртуальной АТС.

«Совсем недавно на этом месте были развалины, а сейчас — новая современная стоматологическая клиника, которая органично вписалась в картину города. Отрадно, что наши предприниматели смотрят вперед и реализуют проекты, которые задумали. Вдвойне приятно, что это — социально ответственный бизнес. Сейчас Smile Spa совместно с региональным министерством соцзащиты разрабатывает пакет мер для поддержки здоровья детей», — сказал глава администрации Тулы Дмитрий Миляев на открытии клиники.

Дизайнерский интерьер нового здания и современное высокотехнологичное оснащение соответствуют фирменному стилю сети клиник Smile Spa и мировым стандартам оказания стоматологических услуг для детей и взрослых. В центре открыт кабинет реаниматологии и анестезиологии, что дает возможность лечить пациентов под седацией и наркозом, оборудована операционная. Отдельно стоящее здание позволило также разместить полноценный томограф, запрещенный к использованию в жилых домах.

Ирина Телышева, заместитель директора – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Наличие оптического доступа, который мы организовали для нового стоматологического центра, гарантирует высокую скорость и надежность интернета. Цифровая инфраструктура позволит внедрять современные технологии и умные продукты, разработанные специально для корпоративных клиентов. Сегодня тысячи бизнес-компаний и государственных предприятий Тульского региона эффективно используют цифровые сервисы “Ростелекома”. Например, “Виртуальная АТС” востребована там, где надо быстро и без дополнительных затрат выстроить коммуникации в офисе. Услуга позволяет распределять вызовы, вести мониторинг звонков, записывать разговоры и многое другое. При этом не требуется покупать и обслуживать оборудование: эту задачу успешно решает наша компания».

«Виртуальная АТС» — цифровая услуга «Ростелекома», для подключения которой достаточно иметь доступ в интернет и любое абонентское устройство: проводной или беспроводной SIP-телефон, стандартный офисный телефон в паре с VoIP-шлюзом, мобильное устройство (смартфон, планшет), персональный компьютер или ноутбук.

Владельцам «Виртуальных АТС» предоставляется многоканальный городской номер или номер 8-800. Пользователи через личный кабинет могут самостоятельно управлять телефонной сетью и настраивать ее под потребности бизнеса. Им также доступен большой выбор дополнительных функций: голосовая почта, голосовое меню, музыка вместо гудков, функция удержания вызова. Немаловажно, что номер телефона не привязан к адресу подключения и даже при смене офиса останется с клиентом. Интерфейс ИТ-решения прост и понятен, а опробовать его клиент может бесплатно в течение 14 дней.

Полная информация об услугах для юридических лиц доступна на сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру: 8 800 200 3000.