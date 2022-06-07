В Туле десятки домов останутся без электричества из-за плановых работ 8 июня Фото: Алексей ФОКИН

8 июня часть Тулы останется без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проводят ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы. Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - пр-т Ленина, 53, 53-а; ул. Кутузова, 3 к.1; ул. Марата, 182;

с 09:00 до 17:00 - ул. Гоголевская, 81, 73; п. Михалково: ул. Колхозная, 48-118 (чётн.), 29-73 (нечётн.), 118-а; пер. Колхозный, 2; ул. Лазо, 13-31 (нечётн.), 16-34 (чётн.); ул. Станиславского, 64; ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.), 161-а, 163-а, 169-а, 175-а, 175-б, 185-а; ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138, 144, 142-а;

с 09:30 до 13:30 - ул. Ленина, 21, 28; ул. Ф. Энгельса, 14; ул. Демонстрации, 1-б;

с 11:00 до 17:00 - ул. Литейная, 18, 20, 20-а, 22; ул. Сакко и Ванцетти, 21, 31, 39; ул. Луначарского, 27, 27-а, 31-а; ул. Демидовская, 52.