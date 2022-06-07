В Туле завершено следствие по делу о смерти 22-летней девушки от угарного газа

В Туле завершено следствие по делу об отравлении угарным газом беременной 22-летней тулячки Фото: материалы пресс-служб

В Туле завершено расследование уголовного дела в отношении работника подрядной организации, который обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что привело к смерть человека.

Установлено, что с января по март 2022 года обвиняемый, являясь контролером-приемщиком и чистильщиком дымоходов в подрядной организации, обязан был проверять и очищать дымоходы и вентиляционные каналы в многоквартирном доме № 5 на улице Кауля в Туле, но он этого не делал. в том числе, он не выявил неисправный дымовой канал. В результате из-за умышленного бездействия обвиняемого 28 марта 2022 года в одной из квартир во время работы газовой колонки образовалась обратная тяга в дымоходе, в помещении скопился угарный газ и от отравления им умерла 22-летняя беременная женщина.

Расследование уголовного дела завершено, собраны доказательства причастности обвиняемого к преступлению. В ходе следствия он частично признал свою вину в содеянном.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Центрального района Тулы для принятия решения.