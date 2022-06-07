Тульская область заняла 70 место из 85 в экологическом рейтинге Фото: Алексей ФОКИН

«Зеленый патруль» выложил очередной «Национальный экологический рейтинг» регионов России - на весну 2022 года, с 1 марта до 31 мая. Рейтинг составлен на основе документов, сообщений и публикаций в СМИ, описывающих экологическую ситуацию.

В этом рейтинге Тульская область заняла 70-ю строчку из 85, поднявшись, по сравнению с прошлым годом, на две строки, с 72-го места. Природоохранный индекс региона составил 45 баллов из 100, промышленно-экологический — 45, социально-экологический — 73, сводный экологический — 56.

Передовиками рейтинга стали Тамбовская и Белгородская области, Алтай, Курская область и Москва. Хуже всего экологическая обстановка, по версии «Зеленого патруля», в Челябинской области, Красноярском и Забайкальском крае, Свердловской, Иркутской и Омской областях.