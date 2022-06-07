Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области помогли автомобилисту, застрявшему ночью на дороге Фото: материалы пресс-служб

21 мая, поздно ночью, на безлюдной дороге Ясногорского района Тульской области вдали от населенных пунктов заглох автомобиль "Мазда", у которого закончилось топливо. На протяжении пяти часов водитель безуспешно пытался вызвать такси или остановить немногочисленные автомобили, проезжавшие мимо него, чтобы попросить их о помощи, но ничего не выходило.

К счастью для водителя, о его бедственном положении стало известно сотрудникам ДПС, лейтенант полиции Максим Заборовский и прапорщик полиции Сергей Соболев связались с ним, уточнили местонахождение и выехали с канистрой топлива.

Спустя 40 минут после обращения в полицию водитель смог продолжить поездку и, приехав на место, позвонил на телефон доверия УМВД России по Тульской области и выразил слова благодарности в адрес сотрудников Госавтоинспекции.