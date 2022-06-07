В Туле в День России 12 июня выступит Ярослав SHAMAN Дронов Фото: материалы пресс-служб

Как сообщила заместитель главы администрации Тулы, к 12 июня город украсят в цветах триколора, а основные мероприятия пройдут в историческом центре – Казанская набережная, Крестовоздвиженская площадь и улица Металлистов, площадь Ленина.

На Казанской набережной с 9:00до 20:00 пройдет турнир по смешанному боевому единоборству (ММА). В программе турнира - выступление спортсменов детской, любительской и профессиональной лиги.

В 12:00 состоится традиционный мотопробег с митингом и возложением цветов. Маршрут пробега начнется от мемориала «Защитникам неба Отечества» через ул. Октябрьскую – ул. Советскую – пр. Ленина и до площади Победы.

На Крестовоздвиженской площади с 12:00 до 18:00 пройдет гастрономический фестиваль «ГастроАзия» и ярмарка товаров тульских производителей. Гостей познакомят с восточной и азиатской кухней, также будут работать тематические фотозоны, предусмотрена концертная и развлекательная программы.

На площади Ленина с 19.00 до 22.00 состоится праздничный концерт, посвящённый Дню России. В программе – выступление коллективов учреждений культуры Тулы, группы Jazzophrenia. Хедлайнер – российский музыкант и певец SHAMAN (Ярослав Дронов).

В 22.00 праздничная программа завершится фейерверком.

Хэштеги праздника: #МыРоссия, #МыВместе.