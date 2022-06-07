В Туле под стражу заключили младшего из подозреваемых в убийстве бизнесмена

Сегодня,7 июня в Туле суд рассмотрел ходатайство следователя о заключении под стражу 18-летнего гражданина Республики Таджикистан, который обвиняется в убийстве группой лиц, разбое и покушении на убийство группой лиц. Суд определил срок заключения под стражу в 2 месяца.

Вопрос об аналогичном заключении второго подозреваемого рассмотрят завтра, 8 июня.

Напомним, в ночь с 4 на 5 июня в Тульской области двое граждан Республики Таджикистан убили 53-летнего предпринимателя, избили его 47-летнюю супругу, после чего связали женщину и бросили ее в бассейн около дома, а также забрали 2 миллиона рублей, 5 000 долларов США, 5 000 евро, мобильный телефон, планшетный компьютер и украшения. Общий ущерб составил около 3 000 000 рублей.

Утром 5 июня около 10:00 полиция совместно с ФСБ задержала 18-летнего подозреваемого в аэропорту «Жуковский», а второго, 32-летнего подозреваемого - в 12:25 на 651 км дороги М-11 «Нева» в Ленинградской области.