В преддверии Дня России Тулу украсят тематическими малыми архитектурными формами Фото: материалы пресс-служб

К 12 июня, ко Дню России, Тулу украсят в рамках разработанного праздничного оформления.

Так, на малых архитектурных формах у въездных стел города к празднику обновили оформление, добавив триколор. Флаговые композиции установят на:

- площади Ленина,

- пересечении ул. Ф. Энгельса и ул. Советской,

- пересечении Красноармейского проспекта и ул. Советской,

- пересечении проспекта Ленина и ул. Первомайской,

- Площадке,

- площади Победы,

- в начале ул. Октябрьской.

Также подготовлены видеоролики для городских экранов и баннеры для наружной рекламы.