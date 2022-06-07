В преддверии Дня России Тулу украсят тематическими малыми архитектурными формами
Фото: материалы пресс-служб
К 12 июня, ко Дню России, Тулу украсят в рамках разработанного праздничного оформления.
Так, на малых архитектурных формах у въездных стел города к празднику обновили оформление, добавив триколор. Флаговые композиции установят на:
- площади Ленина,
- пересечении ул. Ф. Энгельса и ул. Советской,
- пересечении Красноармейского проспекта и ул. Советской,
- пересечении проспекта Ленина и ул. Первомайской,
- Площадке,
- площади Победы,
- в начале ул. Октябрьской.
Также подготовлены видеоролики для городских экранов и баннеры для наружной рекламы.