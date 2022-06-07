14-летний подросток из Тульской области примет участие в шоу «Кондитер. Дети» Фото: материалы пресс-служб

14-летний подросток из Кимовска Тульской области Максим Виноградов, стал участником шоу «Кондитер. Дети». Эфир с его участием выйдет сегодня в 19:00 на телеканале «Пятница», где определится, выйдет ли он в финал.

Отмечается, что победители финала выйдут в суперфинал, где сразятся за миллион рублей и звание лучшего кондитера страны.

Максим Виноградов занимается кондитерским искусством больше трех лет. Кроме того, он увлекается эстрадным вокалом.