В Куркинском районе Тульской области не было похоронной службы для погребения одиноких умерших Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура Куркинского района Тульской области провела проверку, которая установила, что администрация этого района на своей территории не создала специализированную службу по вопросам похоронного дела, что не дает гарантировать, что будут погребены умершие и погибшие, не имеющие супругов, близких родственников, иных родственников либо законного представителя, и предоставлять гарантированный перечень услуг по погребению на безвозмездной основе.

Прокуратура внесла главе органа местного самоуправления представление и направила в суд иск, в рамках исполнения которого администрация создала специализированную службу по вопросам похоронного дела.