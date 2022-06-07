Аспиранты из Тульской области могут получить стипендию от регионального правительства Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области по инициативе губернатора действует мера поддержки аспирантов для привлечения молодежи в науку и преподавательскую деятельность.

Будущие кандидаты наук, аспиранты, не достигшие возраста 36 лет, со второго года обучения и трудоустроенные в вузе не менее чем на 0,25 ставки,могут получить ежемесячную именную стипендию в размере 10 тысяч рублей.

Получить именную стипендию смогут 20 аспирантов. Подать заявку можно до 27 июня этого года. Ориентировочный срок рассмотрения заявок и определения победителей конкурсного отбора – июль 2022 года.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону: +7 (4872) 24-51-04 (доб. 30-02, 30-15, 30-16), 24-53-45. Подробная информация о конкурсе доступна по ссылке.