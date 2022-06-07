В Тульской области 31-летний мотоциклист вылетел с дороги и опрокинулся Фото: материалы пресс-служб

6 июня в 22:30 на 1-ом километре автодороги «Алексин-Малое Савватеево» Алексинского района Тульской области произошло ДТП.

По предварительной информации, 31-летний мужчина на незарегистрированном в установленном порядке мотоцикле Sigma Sport съехал с дороги на правую обочину и опрокинулся.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, госпитализирован с различными травмами. В момент происшествия мужчина находился в шлеме.