В Новомосковске Тульской области залило канализационными стоками 30 соток садовых участков Фото: соцсети

Жители Новомосковска тульской области бьют тревогу: за три дня, с 3 по 6 июня, в коммерческом садовом товариществе "Лемех" на Комсомольском шоссе уже несколько садовых участков затопило канализационными стоками. Об этом жители сообщили в соцсетях.

По словам автора поста, владеьцы пострадавших участков звонили, писали, ходили в местный водоканал, ФКУ ИК-6, компанию "Сельхозтехника", то есть во все организации, которые могут являться владельцами этой сети и колодцев, однако во всех этих организациях открещиваются и "кивают" друг на друга.

"Зловонные стоки продолжают заливать садовые участки людей, которые уже высадили рассаду. И никому нет никакого дела, что у людей эти дачи в собственности, это не заброшенная земля! И не поле! Сама по себе проблема не устранится. Видимо администрация ждёт экологической катастрофы? На сегодняшний день затоплено около 30 соток земли. Это огромная территория!" - пишут пострадавшие от потопа новомосковцы.

Они просят администрацию города обратить внимание на происходящее и принять меры, принудив владельцев канализационных сетей заняться решением проблемы.