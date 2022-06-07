Директора компании в Тульской области осудят за гибель рабочего при сносе капитального строения Фото: материалы пресс-служб

В Суворове Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 55-летнего директора коммерческой организации, который обвиняется в нарушении правил безопасности при проведении работ, что привело по неосторожности к смерти человека.

Следствие установило, что 4 февраля 2022 года обвиняемый организовал демонтаж железобетонных колонн капитального строения на территории поселка Агеево в Суворовском районе. Грубо нарушив требования охраны труда и строительных норм и правил, он допустил к самостоятельным работам машиниста экскаватора, не имеющего права управлять данной автотехникой, а также лицо, не состоящее с организацией в трудовых отношениях. Во время работ обрушилась кирпичная кладка стены на 47-летнего мужчину, от полученных травм он скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи собрали все необходимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к преступлению. В ходе следствия он полностью признал свою вину.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Суворовского района Тульской области для принятия решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.