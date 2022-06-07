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Общество7 июня 2022 7:07

В колониях Тульской области отменили масочный режим и требование о наличии ПЦР

Однако оставили проверку на повышенную температуру и признаки ОРВИ
Источник:kp.ru
В колониях Тульской области отменили масочный режим и требование о наличии ПЦР

В колониях Тульской области отменили масочный режим и требование о наличии ПЦР

Фото: Алексей ФОКИН

В исправительных учреждениях и следственных изоляторах, работающих на территории Тульской области, с 6 июня смягчили противоэпидемические ограничения, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

Так, для сотрудников и посетителей, прибывающих на краткосрочные и длительные свидания, отменили обязательное использование масок, а также предъявление ПЦР-обследования на коронавирус.

Однако по-прежнему у всех входящих продолжат проверять температуру тела и наличие признаков ОРВИ. Если такие признаки будут найдены, посетителю откажут в предоставлении свиданий.