В колониях Тульской области отменили масочный режим и требование о наличии ПЦР Фото: Алексей ФОКИН

В исправительных учреждениях и следственных изоляторах, работающих на территории Тульской области, с 6 июня смягчили противоэпидемические ограничения, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

Так, для сотрудников и посетителей, прибывающих на краткосрочные и длительные свидания, отменили обязательное использование масок, а также предъявление ПЦР-обследования на коронавирус.

Однако по-прежнему у всех входящих продолжат проверять температуру тела и наличие признаков ОРВИ. Если такие признаки будут найдены, посетителю откажут в предоставлении свиданий.