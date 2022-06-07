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Происшествия7 июня 2022 6:41

Поджигатель, напавший на военкомат в Тульской области рассказал, что получил за это деньги с Украины

Опубликовано видео первого допроса задержанного злоумышленника
Источник:kp.ru
Поджигатель, напавший на военкомат в Тульской области рассказал, что получил за это деньги с Украины

Поджигатель, напавший на военкомат в Тульской области рассказал, что получил за это деньги с Украины

Фото: соцсети

В сети появилось видео допроса, проведенного сразу после задержания мужчины, который обвиняется в поджоге военкомата в Ясногорске Тульской области.

На видео мужчина сообщает, что использовал коктейль Молотова, который изготовил сам, а деньги за это нападение ему переслали с Украины.

Напомним, подозреваемого и его сообщника задержали накануне в Московской области, до этого оба уже были замечены в поджогах в разных российских городах, а также, по данным телеграм-канала «Тула. Экстремизм», этот задержанный является фигурантом уголовного дела о нападении на журналистов. Его заключили под стражу.