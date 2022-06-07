В Туле на улице Бондаренко нашли обугленное тело кошки Фото: соцсети

В Туле жители улице Бондаренко обнаружили около Щегловского ручья неприятную находку: кто-то оставил здесь сожженный труп кошки. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

По мнению туляков, здесь кто-то издевался над животным, либо проводил ритуал. Ни то, ни другое, людям не понравилось: они требуют найти злоумышленников и наказать их по закону.

Стоит отметить, что происшедшее на этом месте является нарушением, даже если это была попытка "огненного погребения" почившей любимицы - по требованиям закона, животных запрещено сжигать и захоранивать самостоятельно.