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Происшествия7 июня 2022 6:23

В Туле на улице Бондаренко нашли обугленное тело кошки

Возмущенные туляки требуют найти тех, кто это сделал, и наказать по закону
Источник:kp.ru
В Туле на улице Бондаренко нашли обугленное тело кошки

В Туле на улице Бондаренко нашли обугленное тело кошки

Фото: соцсети

В Туле жители улице Бондаренко обнаружили около Щегловского ручья неприятную находку: кто-то оставил здесь сожженный труп кошки. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

По мнению туляков, здесь кто-то издевался над животным, либо проводил ритуал. Ни то, ни другое, людям не понравилось: они требуют найти злоумышленников и наказать их по закону.

Стоит отметить, что происшедшее на этом месте является нарушением, даже если это была попытка "огненного погребения" почившей любимицы - по требованиям закона, животных запрещено сжигать и захоранивать самостоятельно.