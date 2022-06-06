В Тульской области Ford въехал в разворачивавшийся Hyundai: пострадал один человек Фото: материалы пресс-служб

5 июня в 11:55 на 318-ом километре автодороги М-4 «Дон» Ефремовского района Тульской области произошло ДТП.

По предварительной информации, 51-летний мужчина на автомобиле Ford Focus не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с едущим в попутном направлении автомобилем Hyundai i40 под управлением 48-летнего мужчины, который в момент происшествия разворачивался.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Ford: его госпитализировали с различными травмами.