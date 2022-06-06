Десятки домов в Туле останутся без электричества 7 июня Фото: Алексей ФОКИН

7 июня часть Тулы останется без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проводят ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы. Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - ул. Кутузова, 29, 30, 31, 31-а, 33-а; ул. Попова, 3-35 (нечётн.), 4-34 (чётн.), 35-а; ул. Бардина, 42, 46; с 09:00 до 17:00 - ул. Галкина, 20, 22, 23-а, 24, 26; ул. Октябрьская, 43, 47, 49; ул. Кирова, 8, 10; ул. Епифанская, 123, 125, 127, 128, 130, 132; п. Михалково: ул. Колхозная, 48-118 (чётн.), 29-73 (нечётн.), 118-а; пер. Колхозный, 2; п. Горелки: ул. Фестивальная, 1-15 (нечётн.), 6-а, 10-а, 2-24 (чётн.); 3-й Фестивальный пр-зд, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а; с 09:00 до 18:00 - ул. Привокзальная, 15; ул. Новомосковская, 27; с 09:30 до 13:30 - ул. Мира, 33/2, 37; пр-т Ленина, 86, 84-а; с 13:30 до 15:30 - пр-т Ленина, 86; ул. Мира, 35, 37.