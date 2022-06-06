Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 июня 2022 14:22

Ветераны ВОВ в Тульской области смогут бесплатно воспользоваться услугами такси

Акция будет действовать пяти городах региона - Туле, Новомосковске, Ефремове, Алексине и Щекино
Источник:kp.ru
Ветераны ВОВ в Тульской области смогут бесплатно воспользоваться услугами такси

Ветераны ВОВ в Тульской области смогут бесплатно воспользоваться услугами такси

Фото: Алексей ФОКИН

Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также гражданам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, компания «Яндекс.Такси» предоставит возможность бесплатно воспользоваться услугами такси на общую сумму до 3000 рублей.

Акция будет действовать в Туле, Новомосковске, Ефремове, Алексине и Щекине. Заказать такси могут как сами ветераны, так и их родственники или соцработники по телефону: 8 (800) 200-52-26.

График приема звонков: с 09:00 до 18:00 (пн-чт), с 09:00 до 17:00 (пт).