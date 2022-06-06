Ветераны ВОВ в Тульской области смогут бесплатно воспользоваться услугами такси Фото: Алексей ФОКИН

Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также гражданам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, компания «Яндекс.Такси» предоставит возможность бесплатно воспользоваться услугами такси на общую сумму до 3000 рублей.

Акция будет действовать в Туле, Новомосковске, Ефремове, Алексине и Щекине. Заказать такси могут как сами ветераны, так и их родственники или соцработники по телефону: 8 (800) 200-52-26.

График приема звонков: с 09:00 до 18:00 (пн-чт), с 09:00 до 17:00 (пт).