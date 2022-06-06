49-летний туляк одним ударом ножа убил собутыльника в пьяной ссоре Фото: Алексей ФОКИН

5 июня в квартире одного из домов на улице Кутузова в Туле нашли тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

По данным следствия, 5 июня хозяин дома и его 49-летний ранее судимый знакомый вместе выпивали, и в ходе застолья между ними вспыхнула ссора. В ходе выяснения отношений злоумышленник взял нож и один раз ударил хозяина в грудь, от полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе мотивы преступления. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.