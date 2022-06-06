За неделю 167 жителей Тульской области пострадали от укусов клещей

За прошедшую неделю, с 30 мая по 5 июня, в Тульской области с укусами клещей в больницы за медицинской помощью обратились 167 человек, из них 37 детей, что намного меньше, чем в аналогичный период 2021 года - тогда было зарегистрировано 350 случаев, в том числе 112 - среди детей.

Всего с начала мониторинга в этом сезоне зарегистрировано 767 случаев присасывания клещей к людям, из них среди детей - 236 случаев, случаи выявлялись во всех районах Тульской области. Также зарегистрировано 5 завозных случаев при посещении Воронежской, Калужской, Липецкой, Рязанской и Тверской областей.

Чаще всего клещи кусают туляков на придомовой территории (36%), на территории садово-огородных товариществ (39,1%), при посещении лесов (6,4%) и других территорий (18,5%).

За время мониторинга в лабораториях исследовали 778 клещей, в том числе - 466 снятых с людей и 312 из природных биотопов. Общая зараженность бореллиями и анаплазмой превышает среднемноголетний уровень и составляет 18,3% и 5,9% соответственно, инфицированность эрлихиями составляет 0,3%.