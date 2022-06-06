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Общество6 июня 2022 12:23

В южной части Тулы и ряд поселков и деревень понизят напор холодной воды 8 июня

В части деревень воду отключат совсем из-за плановых работ на водозаборе
Источник:kp.ru
В южной части Тулы и ряд поселков и деревень понизят напор холодной воды 8 июня

В южной части Тулы и ряд поселков и деревень понизят напор холодной воды 8 июня

Фото: Арина ВОРОНЦОВА

8 июня в Туле на Масловско-Песоченском водозаборе пройдут плановые ремонтные работы по подготовке к работе в зимних условиях. Поэтому в этот день с 08:00 до окончания работ будет пониженно давление холодной воды:

- в Южной части Советского, Центрального, Привокзального районов Тулы южнее улицы Гоголевской,

- в квартале ограниченном улицами: пр. Ленина – Станиславского – Рязанская - Калужское шоссе,

- в деревне Гостеевка,

- на Новомосковское шоссе,

- в районе «Зеленстроя»,

- в поселках Рассвет, Иншинский и Новый,

- в деревнях Хопилово, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.

Кроме того, холодную воду отключат:

- в воинском городке Берники,

- в деревня Берники, Селиховое, Площанки, Барыково, Алексеевка и Помогалово.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.