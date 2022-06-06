В южной части Тулы и ряд поселков и деревень понизят напор холодной воды 8 июня
Фото: Арина ВОРОНЦОВА
8 июня в Туле на Масловско-Песоченском водозаборе пройдут плановые ремонтные работы по подготовке к работе в зимних условиях. Поэтому в этот день с 08:00 до окончания работ будет пониженно давление холодной воды:
- в Южной части Советского, Центрального, Привокзального районов Тулы южнее улицы Гоголевской,
- в квартале ограниченном улицами: пр. Ленина – Станиславского – Рязанская - Калужское шоссе,
- в деревне Гостеевка,
- на Новомосковское шоссе,
- в районе «Зеленстроя»,
- в поселках Рассвет, Иншинский и Новый,
- в деревнях Хопилово, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.
Кроме того, холодную воду отключат:
- в воинском городке Берники,
- в деревня Берники, Селиховое, Площанки, Барыково, Алексеевка и Помогалово.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.